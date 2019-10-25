7 نصائح للتعامل مع المطر الغزير والرعد والبرق

تزداد فرص سقوط الأمطار يوم بعد الآخر، حيث أن الطقس الخريفي هذه الأيام متقلب، جعل هطول الأمطار الغزيرة أمرًا متكررًا كل يوم، لذا فإنه مع تساقط الأمطار الغزيرة وما يصاحبها من رعد وبرق، فإن هناك عدة نصائح للتعامل مع هذه الأمور؛ خاصة بعد وفاة عدد من الحالات متأثرة بصعقها.



- عدم الخروج إلى الشوارع سوى في حالة الضرورة القصوى.

- عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق؛ تجنبًا للصعق.

- عدم الوقوف أسفل البالكونات القديمة والمتهالكة.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارة تتجاوز الـ 60 كم.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- عدم ركن السيارات أسفل الأشجار.