هكذا تحولت بدرية طلبة وانتصار لـ"ريا وسكينة" (صور)

عاود صناع مسرحية "ريا وسكينة"، مساء أمس الخميس، عرض المسرحية على مسرح تياترو النيل بشارع فؤاد في الإسكندرية، بتواجد جماهيري ضخم.



وقال مؤلف العمل مصطفى سالم، إن المسرحية تشهد حالة انخفاض نوعي في عدد الحاضرين بسبب المدارس بالإضافة إلى هطول الأمطار الشديدة التي تضرب الإسكندرية هذه الفترة.



وتابع: لم نقم بغلق العرض مساء أمس، بسبب حبنا في استكمال العروض وعدم التوقف مرة أخرى، خاصة وأننا قمنا بإيقاف العرض مؤخرًا بعد وفاة الراحل طلعت زكريا.



وأشار، الجمهور سعيد بالتجربة الخاصة بالمسرحية في شكلها الجديد، خاصة وأننا نظهر ريا وسكينة بشكل مختلف عما قد ظهر خلال السنوات الماضية على أنهما سفاحتين، بل نظهرهما على حقيقتهما، وهما مناضلتان ضد الاحتلال الانجليزي.



واختتم: وتجسد بدرية طلبة دور "ريا"، فيما تجسد انتصار شخصية "سكينة" في إطار من الكوميديا.



المسرحية من إخراج حسام الدين صلاح.