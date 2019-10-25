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كفر الشيخ تُحذر المواطنين من سوء الطقس
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:13 ص
مصطفى عنزطباعة
حذّرت محافظة كفر الشيخ، المواطنين، من تعرض المحافظة اليوم الجمعة، لموجة من الطقس السيئ، وسقوط الأمطار الغزيرة، والتي قد تصل إلى حد السيول بحسب تقارير وخرائط الأرصاد الجوية، مهيبةً بالمواطنين وطلاب المدارس وخاصةً الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات، وصناديق وأعمدة الكهرباء، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار وحدوث ظاهرة الرعد والبرق، حرصا على سلامتهم، وتجنبا للمخاطر.
وأعلنت المحافظة، في بيان لها، رفع درجة الاستعداد القصوى، والطوارئ بأجهزة المحافظة، ووقف الإجازات للقيادات المحلية، وفرق الكهرباء، والغاز، وسائقي، المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع التغيرات المناخية، واستمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الـ24 ساعة.
وذكرت محافظة كفر الشيخ، أنه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم "114" من التليفون الأرضي، والرقم "0473241130"، والرقم "0473220792"، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الواتس آب على الرقم "01159080748"، والإيميل "[email protected]"، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلًا عن التواصل على الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "كفرالشيخ نيوز".
وشهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، موجة من الطقس السيئ مع هطول أمطار غزيرة، وحركة شديدة للرياح الباردة، التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى، وتراكم المياه في الشوارع والميادين العامة.
وأعلنت المحافظة، في بيان لها، رفع درجة الاستعداد القصوى، والطوارئ بأجهزة المحافظة، ووقف الإجازات للقيادات المحلية، وفرق الكهرباء، والغاز، وسائقي، المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع التغيرات المناخية، واستمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الـ24 ساعة.
وذكرت محافظة كفر الشيخ، أنه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم "114" من التليفون الأرضي، والرقم "0473241130"، والرقم "0473220792"، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الواتس آب على الرقم "01159080748"، والإيميل "[email protected]"، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلًا عن التواصل على الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "كفرالشيخ نيوز".
وشهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، موجة من الطقس السيئ مع هطول أمطار غزيرة، وحركة شديدة للرياح الباردة، التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى، وتراكم المياه في الشوارع والميادين العامة.