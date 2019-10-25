مدير ميناء البحر الأحمر: حركة العمل تسير بشكل طبيعي

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار النسبي لحالة الطقس، وذلك عقب صدور تحذيرات بسقوط أمطار غزيرة في عدد من محافظات الجمهورية، ومن بينها محافظة البحر الأحمر.



كما شهدت حركة الموانئ والمطارات بالبحر الأحمر، انتظام واستقرار في جميع معاملاتها الطبيعية، حيث يستقر الطقس في مدن المحافظة، وهو مشرق ومعتدل مع ارتفاع معدلات سرعة الرياح في بعض المناطق، ولا توجد سحب على مدنها المختلفة.



وكانت أعلنت محافظة البحر الأحمر، رفع حالة الطوارئ بجميع مدن المحافظة وجميع القطاعات، تحسبًا لسقوط أمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المعلنة.



وأهابت محافظة البحر الأحمر، في بيان لها، المواطنين من أبناء المحافظة والمقيمين بها والمسافرين بتوخي الحيطة والحذر، واتخاذ كافة التدابير اللازمة المصاحبة لسقوط الأمطار على بعض المناطق طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.



من جانبه أكد اللواء قبطان ياسر عبدالفتاح، مدير ميناء سفاجا، لـ"الدستور" استقرار حركة الملاحة بالميناء، مشيرًا إلى انتظام حركة الصادرات والواردات على أرصفة الميناء، مؤكدًا سير حركة العمل بالميناء كما هي بالشكل الطبيعي، وحسب الأداء اليومي لها.