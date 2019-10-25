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مصر

الحكومة تنفي أبرز 10 شائعات رصدتها خلال الأسبوع

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:13 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صباح اليوم الجمعة، 10 شائعات تداولها رواد السوشيال ميديا وعدد من المواقع الإلكترونية، رصدها الفريق المكلف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بمتابعة ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الصحفية والتليفزيونية، بشكل دوري مستمر، وكشف الحقائق للمواطنين، من خلال التواصل مع الجهات المعنية للاستفسار عن حقيقة ما يثار ومن ثم التوضيح للمواطنين.

وبحسب تقرير الشائعات الدوري، الصادر عن المركز قبل قليل، تمثلت الشائعات الـ10 التي رصدها فريق المركز خلال الأسبوع المنتهي اليوم على النحو التالي:

- إغلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل بيانات المعلمين المؤقتين اكتفاءً بأعداد المتقدمين.

- إهدار كميات ضخمة من المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء.

- استيراد شحنات قمح مُصابة بالحشرات وبذور الحشائش.

- استيراد لحوم مذبوحة بطريقة مخالفة للشريعة.

- زيادة أسعار التقاوي لعدد من المحاصيل الشتوية.

- وقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

- فرض رسوم على مواطني محافظات قناة السويس نظير انتقالهم بالمعديات.

- إدراج جامعة زويل ضمن الجامعات الحكومية.

- إلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج.

- بيع محمية "نبق" بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبي.

وأكد المركز في تقريره أنه تواصل مع كل الجهات المعنية، ونفوا جميعا صحة ما تداوله البعض حولها، وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وتؤثر سلبًا على ‏استقرار أوضاع البلاد.
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