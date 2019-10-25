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تقارير ومتابعات

5 أكلات شتوية لا غنى عنها في الطقس البارد

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:11 ص
سمر عبدالله
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يعتبر فصل الشتاء من أجمل فصول العام، ينتظره الكثيرون لما له من طقوس خاصة لديهم، سواء في تناول الأطعمة والمشروبات أو التنزه، لذا فإن المصريين منذ أعوام كثيرة مضت وهم يخصصون أكلات معينة للشتاء، تُقدم لكم "الدستور" أبرزها:

- "شوربة العدس"
تُعد شوربة العدس من الوجبات التي تتربع على قمة عرش الموائد المصرية في فصل الشتاء، حيث تحتوي على مجموعة فيتامينات وعناصر غذائية عالية، إضافة إلى أن طهيها يُضاف له عددا من الخضروات مثل البطاطس والجزر والثوم والبصل، ويحرص المصريون على تناول شوربة العدس بجانب البصل، حيث أنه يحقق لمن يتناوله حالة استرخاء خاصة في فصل الشتاء.

- "الأسماك"
تقل مستويات فيتامين "د" في الجسم بسبب عدم التعرض الجسم لأشعة الشمس في الشتاء، لذا ينصح بتناول الأسماك في الشتاء لأنها من أكثر الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين، خاصة أسماك التونة والماكريل والسردين والسلمون، وهي التي يفضلها المصريون.

- "البطاطا"
لا غنى عن البطاطا في الشتاء، فهي من أفضل الأطعمة التي يمكن أن يتناولها الأشخاص في الشتاء؛ لأنها من أفضل مضادات الأكسدة وتحتوي على نسبة عالية من الكاروتين، ونسبة عالية أيضًا من الألياف، وتساعد على منع خلايا الجسم من التلف وتقي من سرطان الجلد والرئة والبروستاتا، وتمد الجسم كذلك بكمية كبيرة من الطاقة التي تساعده على التدفئة.

- "البقوليات"
يُقبل المصريون على تناول البقوليات بكثرة في الشتاء، لما تحتويه من العناصر الأساسية كالبروتين والألياف والحديد والزنك والكالسيوم وفيتامين "ب"، وتعتبر البقوليات كذلك بديلًا جيدًا عن اللحوم ومصدرًا كبيرًا للطاقة وتمنحنا الشعور بالنشاط والحيوية وتبقينا بصحة جيدة.

- "شوربة البروكلي والمشروم"
من أفضل ما يمكن أن يتناوله أي شخص في الشتاء هي أنواع الشوربة المختلفة، لعل أبرزها شوربة البروكلي والمشروم، التي تعطي إحساسًا للجسد بالدفء الكامل.
5 أكلات شتوية لا غنى عنها في الطقس البارد
5 أكلات شتوية لا غنى عنها في الطقس البارد
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