مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالأقصر

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، بينما أصيب شخصان آخران، وذلك على إثر تعرضهم لحادث تصادم بين مركبة توكتوك وعربة كارو، بالطريق المؤدي إلى قرية كميان المطاعنة بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.



تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد مصرع شاب وإصابة شخصين آخرين، وذلك إثر تعرضهم لحادث تصادم بين مركبة توكتوك كانوا يستلقونها بعربة كارو، وذلك عقب إنهاء عملهم كعمال في بوفيه متحرك، ومشاركتهم في تقديم المشروبات بحفل ذكرى سنوية لأحد أهالي القرية المتوفيين، وخلال مرورهم بالكوبري الجديد متوجهين إلى قرية كيمان المطاعنة، وقع التصادم.



وعلى الفور تم نقل المصابين لمستشفى الأقصر الدولي، وتم إخضاع المصابين للرعاية الطبية المناسبة لحالتهم الصحية، بينما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.



حرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة، بإشراف من المحامِ العام لنيابات الأقصر، وإصدار تصريح بتسلم الجثة إلى ذويها، تمهيدًا لدفنها.