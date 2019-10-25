اهتمام دولي بتطويرات "القاهرة السينمائي" في دورته الـ41

يعمل المنظمون لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 وعلى رأسهم محمد حفظي رئيس المهرجان، على اختيار الأعمال المصرية والعالمية المشاركة في الحدث الأعرق في تاريخ السينما المصرية، في الدورة التي تحمل اسم الراحل "يوسف شريف رزق الله"، والتي تنطلق في الفترة ما بين 20 نوفمبر إلى 29 من نفس الشهر، والتي تجد اهتمامًا عالميًا غير مسبوق من قبل وكالات الأنباء العالمية.



فالمهرجان في حلته المنتظر انطلاقها قريبًا أصبح محط أنظار وكالات الأنباء العالمية والتي يأتي على رأسها: "فارايتي وسكرين وهوليوود ريبورتر" وغيرها بالإضافة إلى مجلة "كراسات السينما" والتي تحدثت عن كافة أحداث الدورة السابقة من المهرجان.



حيث تحدثت الوكالات العالمية بالعديد من الأمور التي قام المهرجان بتطويرها ليسير على نهج المهرجانات الدولية، وأبرزت التقارير التي تحدثت عن المهرجان عن تكريم المخرج العالمي تيري جيليام والمعروف عنه عمله في أفلام الخيال العلمي، والذي أصبح واحد من أشهر مخرجي العالم خاصة بعد تقديمه لفيلمي "اثنى عشر قردًا" و"نظرية الصفر" وغيرهما.



كما تناولت التقارير انضمام المهرجان لمبادرة 5050 في 2020 العالمية لمهرجانات الصف الأول والمهتمة بالشفافية في نسب تمثيل المرأة في فريق البرمجة واختيارات المهرجان، كما نوهت المواقع العالمية الشهيرة بفكرة زيادة عدد العروض العالمية والدولية والتي وصلت إلى 27 فيلمًا منهم 20 فيلمًا طويلًا، وهي المرة الأولى في تاريخ المهرجان.



ومن الموضوعات التي أثنت عليها الصحافة العالمية اختيار فيلم "ذا أرش مان" ليكون فيلم الافتتاح، وهو العمل الأكثر ترقبًا في العام للمخرج مارتن سكورسيزي وبطولة روبرت دي نيرو، في عرضه الأول بالمنطقة العربية، في العمل الذي أنتجته شركة نتفلكس العالمية وأعطته للمهرجان لعرضه خلال فعالياته.



كما ألمحت التقارير إلى فكرة أن المهرجان هذا العام سوف يكون هناك 90 فيلمًا سيتم عرضها لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى 30 عرضًا آخر في (العرض الأول) ليكون إجمالي الأفلام المشاركة 120 فيلمًا وهو رقم لم يحدث في تاريخ المهرجانات العربية.



الجدير بالذكر أن المهرجان هذا العام يستمر في عرض الأقسام الثلاثة الجديدة من الدورة السابقة وهي: "الواقع الافتراضي، عروض منتصف الليل، الجالا"، وزاد عليهما فكرة عدد عروض السجادة الحمراء في كل ليلة من ليالي المهرجان لعرضين بدلا من عرض واحد.