ارتفاع قيمة التعاملات بالبورصة لـ 7.7 مليار جنيه

ارتفعت إجمالي قيم التداولات بالبورصة، لدى تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث بلغت إجمالي قيمة التعاملات نحو 7.7 مليار جنيه، مقارنة بـ7.1 مليار الأسبوع الماضي، فيما تراجعت إجمالي حجم التعاملات حوالي 952 مليون ورقة مالية، مقابل 1.2 مليار ورقة مالية الأسبوع الماضي، في الوقت الذي سجلت فيه حجم الصفقات المنفذة نحو 87 ألف صفقة، مقارنة بـ101 ألف عملية الأسبوع السابق عليه.



وأشارت بيانات حديثة للبورصة، لاستحواذ سوق الأسهم على نحو 33.96 % من إجمالي تعاملات السوق، مقابل 66.04 % لسوق السندات.



وأوضحت البورصة أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 76.4 % إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ المستثمرون الأجانب على 17.7 % والمتعاملون العرب على 5.9 %، من إجمالي التعاملات بعد استبعاد الصفقات.