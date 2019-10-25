تعرف على كواليس تصوير الأسبوع الأول لـ"شريط 6"

انتهى فريق صناع فيلم " شريط 6 " الذي يجمع الفنان خالد الصاوي بالفنانة تارا عماد، والمنتظر عرضه بموسم الكريسماس القادم، من تصوير بعض مشاهد الفيلم، خلال أسبوع.



وعلمت "الدستور"، أن التصوير يتم في إحدى الشقق الصغيرة بمنطقة وسط البلد على أن ينتهي التصوير في هذا اللوكيشن بعد حوالي ثلاثة أيام.



ويصور المخرج محمد سلامة، مشاهد فيلمه الجديد في أجواء شتوية حيث استغل هطول الأمطار لوضعها بشكل واقعي في مشاهد العمل.



ويجسد الصاوي شخصية طبيب نفسي ومعالج للعديد من الشخصيات العامة.



الفيلم من بطولة الفنان خالد الصاوي، وخالد أنور، وتارا عماد، ونانسي صلاح، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.

