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حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الزعفرانة - رأس غارب

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:56 ص
جريدة الدستور
كتب -علي عواد
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أصيب شخصان سعوديان الجنسية، ومصري، بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة رأس غارب شمال البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفي رأس غارب المركزي، كما انتقلت الأجهزة الأمنية لمتابعة الحادث.

تلقت شرطة النجدة إخطارا بانقلاب السيارة رقم 3228 ( ص. س. ج) بالكيلو 60 بطريق الزعفرانة رأس غارب، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وجاءت أسماؤهم على النحو‘ التالي: حمد سعد حسن 44 عام، من الجيزة، وإصابته خلع بالكتف وجروح وسحجات وكدمات متفرقة، وعبدالله محمد الورثان، سعودي الجنسية، 40 عاما، مصاب بجروح قطعية وكدمات، وعبدالعزيز محمد العويني، 45 عاما، سعودي الجنسية، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى رأس غارب وجميعهم حالتهم مستقرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.
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