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مصر

الزراعة تصدر 7 توصيات للمزارعين لمواجهة تقلبات الطقس

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:54 ص
جريدة الدستور
عبدالناصر محمد
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن اتخاذ التدابير اللازمة؛ للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة؛ للحفاظ على ثرواتهم النباتية، وتفادي أي خسائر محتملة، عند سقوط الأمطار بالنسبة للزراعات الموجودة خلال هذه الفترة بناء على ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية المصرية، وتشير ظروف الطقس إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى غد السبت المقبل.

وتضمنت أهم التوصيات الزراعية وفقا لوزارة الزراعة:

• بالنسبة للري بالتنقيط بالأراضي الرملية، تشغيل شبكة الري لمدة نصف ساعة بعد انتهاء الأمطار.

• بالنسبة للري بالغمر، التوقف تمامًا عن عمليات الري وتأجيل أي عمليات زراعية مثل الزراعة أو الحرث حتى استقرار الأحوال المناخية.

• التأكد من جودة الصرف الزراعي بالأراضي المنزرعة وتطهير المصارف؛ للتخلص من الماء الزائد كلما أمكن ذلك، خاصة في زراعات البطاطس والفراولة.

• بالنسبة للمانجو متأخرة النضج، يفضل الاهتمام جدًا بالصرف أو الإسراع بجمع ثمار المانجو، حتى لا تؤدي زيادة الأمطار إلى حدوث تشقق للثمار.

• وبالنسبة للموالح متأخرة النضج، لا يوجد تأثير على الثمار إلا في حالة عدم صرف المياه وتجمعها في الأرض، تؤدي الى التشقق والتساقط.

• بالنسبة للمحاصيل الأخرى، لابد من حقن 2 لتر من حمض الفوسفوريك؛ بعد انتهاء تساقط الأمطار على المحاصيل المنزرعة، يليها رش كالسيوم مخلبي ويفضل أن يكون على أحماض كربوكسيلية، وأن يكون مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم وليس نترات كالسيوم، بالإضافة إلى دفعه سلفات بوتاسيوم 10 كيلو للفدان حقنًا، كذلك ينصح برش النباتات بالمشتل أو نباتات الخضر في العمر الصغير بمنقوع السوبر فوسفات؛ لزيادة قدرة النباتات على تحمل المناخ المغاير.

• ستتسبب الأمطار في زيادة الرطوبة النسبية على شمال البلاد، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما أن هطول الأمطار أثناء وجود حرارة عالية يؤدي لزيادة الرطوبة الجوية وسقوط الندى صباحًا، مما يزيد فرص إصابة المزروعات بأمراض فطرية وبكتيرية ويجب على المزارع حقن مبيدات اعفان الجذور، وإجراء رشات وقائية ضد هذه الأمراض عقب توقف هطول الأمطار مباشرة.

• بالنسبة لمربي النحل، يفضل إبعاد خلايا النحل عن الأماكن شديدة الأمطار والرياح، ووضع الخلايا تحت مظلات لحمايتها كما يفضل عدم الكشف على خلايا النحل في هذه الظروف الجوية حتى انتهاء الموجة، ونؤكد على مربي الأغنام تجنب الرعي قرب مجاري السيول والأودية، وتنظيف ساحات الحظائر الخارجية لضمان التصريف الجيد لمياه الأمطار؛ لتلافي الإصابة بالأمراض، والعمل على حماية المواليد من التقلبات الجوية.
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