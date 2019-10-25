الحكومة توضح حقيقة بيع محمية "نبق" بجنوب سيناء

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بيع محمية "نبق" بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبي.



وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر عنه قبل قليل، أنه تواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول بيع محمية "نبق" بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبي، مُوضحةً أن جميع أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة، ولا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال طبقًا للقانون.



وأضافت الوزارة، أن محمية نبق هي عبارة عن شريط مطل على البحر الأحمر، يقع على خليج العقبة في المنطقة ما بين مدينتي شرم الشيخ ودهب، بمساحة 600 كيلومتر مربع، منها حوالي 440 كم مربع في اليابس، بالإضافة إلى 130 كم مربع في النطاق المائي، وتحتوي على عدد متنوع من النباتات الطبيعية والحيوانات البرية؛ مما يجعل منها نظامًا طبيعيًا متكاملًا؛ لذلك تم الإعلان عنها كمحمية طبيعية في عام 1992م، وفي أواخر عام 2010م، تم استخدام المحمية كشواطئ آمنة للسياح.



وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، بتحري الدقة والموضوعية،‏ والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد مما ينشر قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي أساس، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (19808).