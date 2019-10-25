أنور مغيث: لا يوجد مترجمين مصريين لـ"الصربية"

قال الدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة، إن المركز مشارك في معرض بلجراد بعديد من العناوين المترجمة عن لغات مختلفة، إلى جانب رواية "سلالات الأنوثة"، المترجمة إلى اللغة الصربية.



وأوضح في تصريحاته للدستور، ان المركز في مأزق بخصوص الترجمة الصربية، لأنه لا يوجد مترجمين في القاهرة للغة الصربية، لذا يعملون حاليًا على استكشاف مترجمين قادرين على الترجمة من العربية إلى الصربية، مؤكدا أن أغلب هؤلاء المترجمين يقومون في بلجراد، وطرحوا أن يكون مترجمين لتلك الأعمال بشكل مبدئي، لأنهم غير متخصصين في ذلك، ولم يكن لهم ترجمات سابقة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق معهم على ترجمة أعمال أطفال كتجربة.



وأكد أنهم يحرصون خلال تواجدهم في صربيا على التعرف على أهم الأدباء المعاصرين، ومعيارهم في ذلك الترجمات تمت لأعمالهم في اللغات المختلفة.



وتحل مصر في الدورة الحالية للمعرض، كضيف شرف، بمشاركة عديدة لقطاعات وزارة الثقافة، لفتح ملفات تعاون مشترك في مجال الثقافة.

