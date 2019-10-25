ضبط مصنع لإنتاج مواد غذائية مقلدة بخامات مجهولة بأكتوبر

تمكن ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على مدير مصنع، لإنتاج الصناعات الغذائية، بمدينة 6 أكتوبر، وبحوزته 10 أطنان من الحلاوة الطحينية، مصنعة باستخدام خامات مجهولة المصدر.



توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بمديرية امن الجيزة، إلى تصنيع صاحب مصنع صناعات غذائية، لمنتجات مغشوشة، وتعبئتها بعبوات مقلدة لعلامات تجارية لشركات أخرى.



وبالتحري تبين صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة المصنع، تم القبض على المدير المسئول، وضبط بحوزته 10 أطنان من الحلاوة الطحينية، منتج نهائى معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، مُستخدمًا خامات "مجهولة المصدر".



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.