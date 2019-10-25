المرور يرصد 11 سيارة مهملة في الشوارع

شن ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الجمعة، عدة حملات مرورية موسعة؛ لرصد كل المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة في الشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية؛ استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.



وأسفرت الحملات التي شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد 11 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكها، و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابة التحقيقات في كل واقعة على حد.