ضبط 1223 سيارة بمخالفات السرعة في الطرق العامة

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة للمرور، حملات أمنية مكبرة لملاحقة السائقين المخالفين، الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.



وأسفرت جهود حملات الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 1223 مخالفة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة.



وتشهد جميع الطرق السريعة كثافة في الخدمات والحملات المرورية؛ لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.



فيما أكدت الإدارة العامة للمرور على استمرار شن الحملات بشكل يومي بواسطة الرادار؛ لرصد سائقي المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.