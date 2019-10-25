تنفيذ 54 حكمًا قضائيًا في حملة أمنية بالعمرانية

شنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية؛ لضبط الخارجين عن القانون، وإزالة التعديات التي تعوق حركة سير السيارات، وضمان عدم وقوع حوادث طرق.



وأسفرت جهود رجال المباحث، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 54 حكمًا قضائيًا متنوعًا، كما تمكنت أيضا من ضبط 6 قضايا أسلحة ومواد مخدرة، بالإضافة إلى ضبط مسجلين خطر.



فيما تمكن ضباط شرطة المرافق بالمديرية، من إزالة ورفع 224 مخالفة تعد وإشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهمين في كل واقعة على حدة لكشف ملابساتها.