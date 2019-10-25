ضبط 2 طن سكر داخل مصنع بدون ترخيص في الجيزة

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على صاحب مصنع بدون ترخيص لتعبئة السكر، وضبط بحوزته 2 طن من السكر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، تفيد بإدارة أحد الأشخاص لمصنع لتعبئة السكر دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة.



وبالتحري تبين صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المصنع، وضبط مالكه، وبحوزته 2 طن من السكر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق مع المتهم وأمرت بالتحفظ على المضبوطات لحين انتهاء التحقيقات مع المتهم.