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محافظات

الأجهزة التنفيذية تزيل تراكمات مياه الأمطار في مطروح

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:24 ص
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح جهودها على مدار الساعة، خاصة بالمدن التي تعرضت لسقوط أمطار غزيرة خلال الـ48 ساعة الماضية، في أعمال إزالة تراكمات مياه الأمطار وتيسير حركة السير خاصة على الطرق الرئيسية والطريق الدولي الساحلي.

وشدد محافظ مطروح على تكثيف جهود إزالة مياه الأمطار، والتواصل مع جميع الأجهزة المعنية على مدار 24 ساعة وتلقي شكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها، خاصة بمجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء وغرف العمليات بها، وإزالة تراكمات المياه بالمدن والطريق الدولي الساحلي.

وقام مركز ومدينة العلمين برئاسة رضا جاب الله بكسح وإزاحة تجمعات المياه على الطريق الساحلي خاصة بقرية سيدي عبد الرحمن، وذلك بمعدات مجلس المدينة، مع متابعة إزالة أي تراكمات للمياه على الطرق والشوارع أول بأول.

كما قام مجلس مدينة الضبعة برئاسة اللواء هاني يوسف بتكثيف أعمال شفط وتجفيف المياه على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية، خاصة مع تراكمها في منطقة فوكة.

وفي مرسي مطروح راجع اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة ومسئولي الكهرباء، أعمال تأمين الكابلات وأعمدة الكهرباء بالطريق الدولي الساحلي، وتغطية فتحات الأعمدة منعا لتسرب المياه إليها حفاظا على أرواح المواطنين، بالإضافة إلى متابعة أعمال إزالة مياه الأمطار بعدة مناطق بالمدينة.

وشهدت مدينة الحمام أمطار كثيفة ورياح صباح اليوم الجمعة، وقام مجلس المدينة برئاسة مسعد عبد الهادي بسحب مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والطريق الدولي.

وناشد محافظ مطروح جميع المواطنين بتوخي الحذر؛ حفاظا على أرواحهم خاصة عدم الاقتراب ولمس مصادر الكهرباء، كالاكشاك والأعمدة والأسلاك، خاصة بالشوارع وقت سقوط الأمطار، وعدم الاقتراب من الأجسام المعدنية وقت البرق، ومنع وقوف السيارات أو تغطية شنايش الأمطار، والالتزام بالإرشادات المرورية وعدم تجاوز السرعات على الطرق السريعة، خاصة مع حالة الطقس غير المستقرة واستمرار هطول الأمطار.
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