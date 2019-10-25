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عالم

تحذير من تفشي وباء الكوليرا بـ 8 ولايات سودانية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:22 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبير سليم
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قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير، إن 8 ولايات سودانية معرضة للخطر الشديد للإصابة بمرض الكوليرا خلال 6 أشهر القادمة، مضيفا أن حالة الإصابة ستكون بين 5،000 و13،200 شخص.

ولفت التقرير الذي نقله موقع "صوت الهامش" السوداني، صباح اليوم الجمعة، إلى أن السودان واجه خلال الشهرين الماضيين العديد من حالات تفشي الأمراض من بينها "الكوليرا وحمى الضنك وشيكونغونيا وحمى الوادي المتصدع".

وأشار إلى أنه تم الإبلاغ عن 9 محليات في ولايتي "النيل الأزرق، وسنار"؛ حيث وقوع 323 حالة مشتبه فيها بالكوليرا حتى الـ 22 من الشهر الجاري، توفي 8 أشخاص مصابين بها، فيما بلغ معدل الوفيات من بين الحالات المصابة في السودان 3،1% وهي حالة محددة حيث تكون قاتلة في فترة زمنية محددة.

وأضاف، أن ارتفاع معدل الوفيات يعكس محدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية.

وشدد التقرير على أن إتاحة الوصول العاجل للعلاج والتدخل الوقائي أمر ضروري، أثناء تفشي وباء الكوليرا، وأنه يمكن علاج ما يصل 80 % من الحالات بنجاح باستخدام محلول الاماهة الفموية بينما تتطلب 20% الإماهة عن طريق الوريد او الدخول الى المستشفى.

وأوضح التقرير أن ثمة سيناريوهان محتملان، "أفضل حالة وأسوأ حالة"، وأفضلها، ستشهد 8 ولايات سودانية متاخمة للمناطق المتأثرة حاليا بمرض الكوليرا، معرضة للخطر الشديد للإصابة مواطنيها بالمرض، وأن ما يصل 7،518 شخصا سيتأثرون بالكوليرا، استنادا بالحالات السابقة.

وأما أسوأ الحالات، فسينتشر المرض، إلى ما وراء الولايات الثماني، المعرضة للخطر الشديد، وستحدث نسبة تتراوح ما بين 40 و50 % من الحالات التي حدثت في التفشي الأخير، وأن التقديرات الإصابة ستكون 13،000 شخص بالكوليرا في 10 ولايات.

وختم التقرير تقديره بالقول: "إنه بالرغم من التقدم المحرز في الاستجابة، فإن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني تواجه تحديات كثيرة، حيث تحتاج لمزيد من الدورات التدريبية؛ لضعف أدوات التسجيل والإرشادات وبروتوكولات المراقبة".
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