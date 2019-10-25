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محافظات

غرق الشوارع الرئيسية في الإسكندرية بسبب الأمطار

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:58 ص
الشوارع الرئيسية
الشوارع الرئيسية
أحمد عاشور
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تعرضت بعض شوارع الإسكندرية الرئيسية صباح اليوم الجمعة للغرق بمياه الأمطار، وذلك عقب تعرض محافظة الإسكندرية لموجة من الأمطار الغزيرة التي بدأت في ساعة مبكرة من فجر اليوم، والتي تستمر حتى غد السبت.

وفي منطقة جناكليس شرق المدينة تعرضت الشوارع للغرق الكامل، وكذلك شارع الإقبال بمنطقة لوران، كما تسربت مياه الأمطار لداخل كارفور سيتي سنتر بمنطقة محرم بك.

ومن جانبها، دفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بأكثر من 90 سيار "شفط" لنزح المياه المتراكمة بالشوارع، وفرق الطوارئ بكل أحياء المحافظة، لضمان استمرار حركة المرور.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية حدوث تغير مناخي حاد وعنيف لوجود منخفض مداري عاصف في حوض البحر المتوسط، ما يتسبب في أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية والسواحل الشمالية والدلتا بكثافة أمطار تتعدى الـ15 مم وسرعة رياح أكثر من 20 عقدة خلال يومي الجمعة والسبت.

من جانبها، أهابت محافظة الإسكندرية، أمس الخميس، المواطنين من توخي الحذر خلال الـ48 ساعة القادمة، بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد إعلان وزارة الموارد المائية حالة الطوارئ وتوجيه التحذير لمواطني الإسكندرية، نتيجة وجود ظواهر غير عادية وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها معظم محافظات مصر لمدة ثلاثة أيام قادمة.

وأعلنت المحافظة، في بيان لها، عن اتباع الاحتياطات خلال يومي الجمعة والسبت، وعدم الخروج إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق، تجنبًا لخطر الصعق، عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى الـ60 كيلو في الساعة والحفاظ على مسافة أمان بين السيارات أكثر من المعتاد، وعدم وقوف سيارات على الشنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأمطار.
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