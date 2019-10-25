القبض على صاحب واقعة تشويه الكورنيش بعد تطويره

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، القبض على شخص قام بتشويه كورنيش، وذلك على إثر اتهامه بالاعتداء على الممتلكات العامة.



وقال أيمن الشريف، رئيس مجلس مدينة الأقصر، بأنه سيتم التصدي بكل قوة لكل محاولات التخريب أو الإتلاف التي يقوم بها الأشخاص المخالفين وغير المسئولين، ومن يقوم بمثل هذه الأفعال سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية.



وناشد "رئيس مجلس المدينة" جموع المواطنين، بالحفاظ على الأقصر؛ لأنها مسئولية أبنائها بالدرجة الأولى، ولابد من التكاتف سويا للمحافظة على مظهرها الحضاري اللائق أمام العالم، والوقوف في وجه المخربين، الذين يفسدون المنافع العامة، حسب قوله.