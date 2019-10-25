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حوادث

"المرور" تعلن حالة الطوارئ لمواجهة الطقس والأمطار

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي - ندى حمدي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سوء حالة الطقس اليوم الجمعة وتحذيرات مجلس الوزراء للمواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة.

وتربط دوائر لاسلكية بين الإدارة العامة للمرور وبين الأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة على الطرق، وبين شرطة النجدة ووحدات الإسعاف والحماية المدنية للتدخل في حالات الطوارئ والحوادث، لاسيما إنقاذ السيارات من خلال سيارات الإنقاذ المجهزة وأوناش المرور.

وأكد اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، مراقبة الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية من خلال غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور، إنه نفاذا لخطة وزارة الداخلية لوضع حلول لجميع المشكلات المرورية، تم تكثيف التواجد المروري على جميع الطرق الصحراوية الرابطة بين المحافظات بالتنسيق مع الإدارات العامة لمرور القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والسويس، وكذلك الطريق الدائري بجميع قطاعاته والطريق الإقليمي، عن طريق الدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الثابتة والمتحركة وسيارات الدفع الرباعي والأوناش ودراجات المرور.

وتتضمن الخطة المرورية بالتزامن مع الأمطار التنسيق التام مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط مع غرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ التي تتضمن انفجار مواسير المياه أو سقوط الأشجار أو المؤثرات التي قد تؤدي إلى تعطل الحركة المرورية.

وحفاظا على الأرواح وللتدخل في حالات الطوارئ، دعت الإدارة إلى الاتصال بالرقم 01221110000 للإغاثة المرورية على الطرق السريع.
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