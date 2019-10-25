رئيس مصلحة الجمارك يعود للقاهرة عقب المشاركة بـ"الكوميسا"

وصل إلى مطار القاهرة كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والوفد المصرى المرافق له، عائدا من كينيا عقب مشاركته فى الاجتماع الخامس للجنة الفرعية لرؤساء جمارك دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" والذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 20 - 22 أكتوبر 2019.



وتضمنت فعاليات الاجتماع الخامس للجنة الفرعية لرؤساء جمارك الكوميسا مناقشة العديد من الموضوعات الهامة المرتبطة بالمنطقة الحرة الرقمية وتنفيذ الدول الأعضاء لأدوات الجمارك وتيسير التجارة ومن أهمها النافذة الإلكترونية الواحدة والتنسيق بين الإدارات والمحطات الحدودية وإنشاء بوابة المعلومات التجارية وتحديد طريقة لقياس الآداء المتعلق بزمن التخليص والتجارة الإلكترونية.



كما قامت اللجنة بدراسة عدة تقارير مدرجة على جدول الأعمال منها تقرير ورشة العمل الثانية حول منطقة التجارة الحرة الرقمية للكوميسا وإضفاء الطابع الآلي على شهادة المنشأ الإلكترونية وتم عرض لائحة شهادة المنشأ الإلكترونية على لجنة الجمارك والتجارة والتوصية باعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية بشكل كامل خلال سنتين.



وناقشت اللجنة أيضا تقريرا آخر عن الاجتماع الأول لفريق العمل الفني للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين بالكوميسا.



وعرض رئيس مصلحة الجمارك المصرية التجربة المصرية الخاصة بالمشغل الاقتصادي المعتمد والمزايا والمعلومات التي يقدمها البرنامج والمناهج المتبعة وإجراءات الإضافة والتعديل واتفاقيات الاعتراف المتبادل المبرمة وتبادل الخبرات المتعلقة بالبرنامج.



وأوضح كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أهمية التعاون الجمركي بين الدول الأعضاء لإثراء العمل المشترك والإرتقاء بالعمل الجمركي لتعزيز حركة التجارة البينية وتشجيع التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وإيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي ودفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي لرفع مستويات المعيشة السكانية للدول الأعضاء.



كما أطلعت اللجنة على تقرير مجلس أعمال الكوميسا الذي قام بدراسة مسحية على عدد من الدول الأعضاء في شرق افريقيا لاستعراض نقاط الضعف ووضع توصيات لحلها.



كما تم تقديم أحد العروض التقديمية "presentation" حول غسيل الأموال المستند للتجارة بهدف القضاء على التدفقات المالية غير المشروعة.