حبس محاسب بحوزته عملات أجنبية قبل الاتجار بها فى النزهة

قررت النيابة العامة حبس محاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لحيازته عملات أجنبية للاتجار بها فى السوق السوداء.



وتمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط محاسب عثر بحوزته على عملات أجنبية للاتجار بها فى السوق السوداء.



وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى والمعين خدمة تأمين عقارات محور جوزيف تيتو ـ بالنزهة أسفل كوبري المشاة، تمكنوا من ضبط محاسب حال استقلاله سيارة وبحوزته مبلغ مالي 15.675 ألف دولار أمريكي ومبلغ مالي 200 يورو ومبلغ مالي 344.900 ألف جنيه مصري.



واعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.