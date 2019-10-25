سقوط متهم شرع فى ذبح سائق "توك توك" بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط المتهم بالشروع في قتل سائق "توك توك" بطعنه في الرقبة بغرض سرقته، وذلك بعد مرور أسبوع على الواقعة بنطاق قسم شرطة الهرم.



وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بقيام شاب بطعن سائق "توك توك" ولاذ بالفرار هاربا بدائرة القسم.



وعلى الفور تشكلت قوة من مباحث القسم، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين قيام المتهم باستدراج المجني عليه بحجة توصيله، وغافله بطعنة لمحاولة سرقته وفر هاربا، وتم نقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج.



وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهم وضبطه واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء محمد الشريف، مدير أمن الجيزة.