الجمعة 25 أكتوبر 2019 الموافق 26 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

تقارير ومتابعات

فى عيد ميلاده.. محطات من حياة ماجد المهندس

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:44 ص
جريدة الدستور
هاجر رضا
طباعة
يصادف اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر عيد ميلاد الفنان ماجد المهندس، حيث ولد في 25 أكتوبر عام 1971 في مدينة بغداد، وتربى في مدينة الثورة حي الجميلة، حيث بدأ العمل برفقة أبيه في مهنة الخياطة بمحله "المقص الذهبي" في سوق الكيارة، إلى أن شعر بأنّ ثمّة إحساسًا كبيرًا في داخله مستعدّ لأن يتفجّر في أي لحظة، فتمرّد على واقعه وهرب من منزله ومن ثمّ سافر إلى الأردن بعد معارضة والده الشديدة لدخول المجال الفني.

وترك "المهندس" دراسة هندسة ميكانيكا الطيران، لولعه الشديد بالفن والغناء، ولقّب نفسه بماجد المهندس، وسافر إلة الأردن ليغني في أحد المطاعم حتى جمع مبلغا من المال اشترى به عودًا ليعزف عليه وسيارة جديدة إلا أنه تلقى صدمة، عندما تقدم للحصول على إجازة الغناء بالإذاعة وخلال الاختبار فاجأته لجنة التحكيم بأنه لا يصلح للغناء مما جعله يعكف على دراسة أصول الموسيقى.

تلقى علوم الموسيقى خارج معاهد العراق، وتقدم للجنة اختبار الأصوات في الإذاعة العراقية، وكانت النتيجة تزكيته من أساتذة كبار منهم حسن الشكرجي، وياسين الراوي، وخليل إبراهيم، وعادل الشيمي، ومحمد نوشي، واعتمد مطربًا شابًا في الإذاعة والتلفزيون العراقي.

تزوج من سيدة تونسية تحمل الجنسية الفرنسية وتقيم في فرنسا ثم انفصل عن زوجته بعد أن أنجب منها ابنه محمد، وقد رفعت ضده دعوى للحصول على الحضانة الكاملة للطفل، ترك ذلك أثرًا كبيرًا في قلبه فطلب من صديق له كتابة كلمات أغنية "حبك قتلني محمد".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية خلال الـ48 ساعة المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

"صدقت تنبؤاته".. ماذا قال توفيق عكاشة عن لبنان قبل 6 أشهر؟

منذ حوالي 18 ساعة

أزمة جديدة تهدد مباراة "الزمالك وجينيراسيون"

منذ حوالي 3 ساعات

ماذا ستجنى مصر من قمة سوتشى؟.. خبراء يُجيبون

ads

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

image description

الأمطار تغرق شوارع الجيزة

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

الأكثر قراءة

ماذا ستجنى مصر من قمة سوتشى؟.. خبراء يُجيبون

تركى آل الشيخ: انتظروا مفاجآت كبرى

خاص.. نص قانون الأزهر للأحوال الشخصية

"الوزراء" يرفع حالة الطوارئ للقصوى بالمدن الساحلية والدلتا والقناة وسيناء

أيام زمان

بسبب حفلات أم كلثوم في سوريا.. البعض رهن أثاث منزله أو باعه لحضور حفلها

في ذكري مولده.. "شيخ الممثلين" محمد توفيق طلب من الشرطة تعاطي الأفيون لهذا السبب

عبدالسلام النابلسي بملابس سيدة في كواليس "ودعت حبك".. صورة نادرة

"فتاة طائشة".. نور الهدي هربت من المدرسة وذكريات "تكسف" لمدرسها

نجم الساعة

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

الصحة

"المنظار" أفضل علاج للوقاية من سرطان القولون

السعال الديكي يهدد ضعف المناعة

تناول أدوية الضغط ليلا يقي من الأزمات القلبية

اكتشاف مضاد للسرطان في دواء لعلاج أمراض القلب

الرئيس نيوز

المسابقات: إيقاف ساسي وإحالة بن شرقي إلى لجنة الانضباط

البرهان: إدراج السودان في قائمة الإرهاب يهدد نجاح الفترة الانتقالية

علاء عابد يستنكر تصعيد البرلمان الأوروبي ضد الدولة المصرية

كوربين يرفض اقتراح جونسون بإجراء انتخابات برلمانية بريطانية في ديسمبر المقبل

منوعات

بعد فراق 63 عاما.. حبيبان يلتقيان ويتزوجان

"بنات الواحة".. الحوريات يتجلين فى الاحتفال بـ"عيد الحصاد" (صور)

شيماء العناني تحصل الماجستير في "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بتقدير جيد جدا

العدل الأوروبية: فرنسا انتهكت حدود الاتحاد لتلوث الهواء

كشكول

تعليم الجيزة": جهود مكثفة لإنهاء مشروع "الشباك الواحد"

التعليم تكرم مديرة مدرسة بعد تعرضها لإعتداء من قبل ولى أمر

"روح أكتوبر وتحديات الدولة".. ندوة بـ"آداب كفر الشيخ"

تنفيذ 42 فصلاٌ بالعاشر من رمضان لخدمة الإسكان الاجتماعى

إسلام سياسي

"الإرهابية" تقود حملة لاستجداء التعاطف بتقارير مفبركة عن التعذيب فى السجون

مخاوف من وصول "دواعش ألمان" إلى ليبيا

الميلشيات الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها بحق الأكراد - فيديو

القبض على 5 من مقاتلي تنظيم داعش في نينوى


زيت وسكر

النماذج الكاملة لحساب الحد الأدنى للأجور

انفوجراف.. أخطر أمراض تهدد الموظفين وكيفية تجنبها!

ما تفعل إذا كنت تعاني من احتباس الماء في الجسم؟

تعرف على سعر طن الأسمنت في ختام 24 أكتوبر

مقالات الرأي
ماجد حبته
السد والحرب.. لقاء سوتشى
د. إلهام سيف الدولة حمدان
منظومة المجتمع الأخلاقية.. وموقف القوة الناعمة المصرية
د. محمد عفيفي
الأفندى.. والبطيخة!
مدحت بشاى
إنها كنائس قبطية لا غربية
المزيد

الثقافة

تكريم محمود التهامى فى مهرجان مصر الدولى لموسيقى الفرانكو والسياحة

وائل خورشيد يكتب: منطق الكادحين

السبت.. عرض "ميكروباص وزمبلك" بنادي سينما الأطفال

مختار جمعة: الحوار ضرورة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين الأمم

صفحتنا ع الفيس بوك