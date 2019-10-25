فى عيد ميلاده.. محطات من حياة ماجد المهندس

يصادف اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر عيد ميلاد الفنان ماجد المهندس، حيث ولد في 25 أكتوبر عام 1971 في مدينة بغداد، وتربى في مدينة الثورة حي الجميلة، حيث بدأ العمل برفقة أبيه في مهنة الخياطة بمحله "المقص الذهبي" في سوق الكيارة، إلى أن شعر بأنّ ثمّة إحساسًا كبيرًا في داخله مستعدّ لأن يتفجّر في أي لحظة، فتمرّد على واقعه وهرب من منزله ومن ثمّ سافر إلى الأردن بعد معارضة والده الشديدة لدخول المجال الفني.



وترك "المهندس" دراسة هندسة ميكانيكا الطيران، لولعه الشديد بالفن والغناء، ولقّب نفسه بماجد المهندس، وسافر إلة الأردن ليغني في أحد المطاعم حتى جمع مبلغا من المال اشترى به عودًا ليعزف عليه وسيارة جديدة إلا أنه تلقى صدمة، عندما تقدم للحصول على إجازة الغناء بالإذاعة وخلال الاختبار فاجأته لجنة التحكيم بأنه لا يصلح للغناء مما جعله يعكف على دراسة أصول الموسيقى.



تلقى علوم الموسيقى خارج معاهد العراق، وتقدم للجنة اختبار الأصوات في الإذاعة العراقية، وكانت النتيجة تزكيته من أساتذة كبار منهم حسن الشكرجي، وياسين الراوي، وخليل إبراهيم، وعادل الشيمي، ومحمد نوشي، واعتمد مطربًا شابًا في الإذاعة والتلفزيون العراقي.



تزوج من سيدة تونسية تحمل الجنسية الفرنسية وتقيم في فرنسا ثم انفصل عن زوجته بعد أن أنجب منها ابنه محمد، وقد رفعت ضده دعوى للحصول على الحضانة الكاملة للطفل، ترك ذلك أثرًا كبيرًا في قلبه فطلب من صديق له كتابة كلمات أغنية "حبك قتلني محمد".