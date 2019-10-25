حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 3 كيلو "فودو" بعين شمس

قررت النيابة العامة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لحيازته 3 كيلو من مخدر الفودو.



وأشارت التحقيقات إلى أن قوات الأمن بإدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، ألقت القبض على عاطل، سبق اتهامه في 21 قضية، آخرها "مخدرات" حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعثرت بحوزته على ٣ كيلو من الفودو المخدر، ومبلغ مالي 195 جنيها، وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.



تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، حرزت النيابة المضبوطات وقررت إرسالها إلي المعامل الكيماوية بوزارة الصحة لفحصها وتحديد نوعية المخدر بها.