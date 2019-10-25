فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة عجوز بمقابر أكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على جثة في مقابر أكتوبر.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة ثالث أكتوبر بالعثور على جثة ممزقة ملقاة بمنطقة المقابر، وانتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم هاني عماد الدين، رئيس مباحث أكتوبر ثالث لفحص البلاغ.



وتبين من الفحص أن الجثة لرجل في العقد السادس من العمر في حالة تعفن رمي والجثة بها إصابات شديدة تكاد تكون الجثة تحولت إلى أشلاء ولم يتم العثور بحوزة القتيل على أية أوراق تحقيق شخصية أو شيء يدل علي هويته.



وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المجني عليه والجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.



وتولى فريق البحث فحص بلاغات التغيب على مستوى الجمهورية لبيان أي منها تتطابق مع مواصفات المجني عليه للتوصل إلى هويته.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

