رئيس مركز الداخلة يزور مدير المدرسة المعتدى عليه من طلاب

قام كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة يرافقه الدكتور عبدالعزيز رفاعى مدير مستشفى الداخلة العام بزيارة المدرس الذى تعرض لواقعة التعدى من مجموعة من طلبة المدارس بأحد المقاهى بمدينة موط للاطمئنان على حالته، متمنيا له الشفاء العاجل.



تلقى اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادى الجديد، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الداخلة يفيد بإصابة "م.ع" 58 سنة، مقيم بإحدى قرى مركز الداخلة، بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج في واقعة تعد من بعض الطلاب كانوا يجلسون على مقهى بمدينة موط بالداخلة بعد أن حاول منعهم من التواجد بالمقهى وإعادتهم لمدارسهم مرة أخري أثناء اليوم الدراسي.



الجدير بالذكر أنه صدر اليوم قرار مركز الداخلة رقم 208 لسنة 2019 بغلق المقاهى والكافتيريات والمطاعم والكافيهات التي تستقبل طلاب المدارس أثناء اليوم الدراسى.