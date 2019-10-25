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محافظات

كشف غموض مقتل صاحب شركة سياحة داخل مسكنه بالقليوبية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:36 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة مقتل رجل أعمال وصاحب شركة سياحية داخل شقته بقرية بطا بمدينة بنها، حيث تبين أن وراء الواقعة عاطلين "مسجلي خطر" اقتحما الشقة عن طريق المواسير وعندما اكتشفهما المجني عليه تعديا عليه بالضرب بآلة حادة على رأسه فلقي مصرعه في الحال.

وألقي القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد محمد سمير، مأمور مركز بنها، يفيد بورود بلاغا بشأن مقتل راشد عبده راشد، 59 سنة، صاحب شركة سياحة، داخل شقته بعقار ملكه بمنطقة قرية بطا.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن مرتكبي الواقعة، هما "إيهاب. ب"، عاطل، ومقيم قرية بطا، السابق اتهامه في عدد قضيتي "سلاح وسرقة مسكن" مطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام حبس "تبديد وإيصال أمانة ومباني" و"هيثم. ح"، عاطل، السابق اتهامه في عدد قضيتي "مخدرات"، مطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما قرر الأول علمه بإقامة المجني عليه بمفرده داخل الشقة سكنه وقيامه بالاحتفاظ بمبالغ ماليه؛ نظرا لإقامته وزوجته وأولاده خارج البلاد لفترات طويلة فاختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على تلك المبالغ.

وأضاف أنه في سبيل ذلك قام بالاتفاق مع المتهم الثاني على تنفيذ مخططهما الإجرامي وأنه في يوم تنفيذ الجريمة توجها إلى مسكن المجني عليه وقاما بالصعود للشقة عن طريق تسلق مواسير المياه والدلوف من نافذة شباك الحمام ولدى استشعار المجنى عليه بوجود حركة غريبة داخل الشقة حاول الصياح؛ إلا أنهما قاما بالإجهاز عليه والتعدي عليه بالضرب باليد عدة مرات على رأسه محدثين إصابته المشار إليها بنشابة خشبية (المستخدمة في صناعة الفطائر) وخنقه بلف حبل حول عنقه حتى تأكدا من مفارقته الحياه.

وأوضح أنه والمتهم الثاني قاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول ماركة سامسونج وكسر باب غرفة النوم والاستيلاء على خزينة صغيرة الحجم عثرا بداخلها على مبلغ 25 ألف جنيه مصري وبعض الأوراق الخاصة بالمجني عليه وقاما بالتخلص منها والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والأداة الخشبية المستخدمة بإلقائها بمياه نهر النيل، مؤكدًا على تقسيم المبلغ المالي المستولي عليه بينه والمتهم الثاني وإنفاقه على ملذاتهما.

وبمواجهة المتهم الثاني أقر بارتكاب الواقعة، وأيد مضمون ما جاء بأقوال الأول، وبإرشاد المتهمين تم العثور على الخزينة المستولي عليها عقب انتشالها من مكان الإلقاء بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق التي أصدرت حكمها السابق.
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