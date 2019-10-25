بالصور.. استعدادات جهاز القاهرة الجديدة لسقوط الأمطار

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن تمركز سيارات الشفط وكسح المياه بأنحاء أحياء المدينة؛ استعداد لأي أمطار لمساعدة بالوعات المطر بقيادة المهندس محمود سعيد، نائب رئيس الجهاز للصيانة، فيما شهدت جميع المحاور والطرق الرئيسة وأحياء المدينة استقرارًا تمامًا.



وقال "النجار"، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه دشن غرفة عمليات بجميع إدارات الجهاز وإدارة الكوارث والأزمات على مدار الأيام المقبلة وحتى يوم السبت المقبل، وفقا لتعليمات مجلس الوزراء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الممثلة في وزارة الإسكان.



وتفقد رئيس الجهاز محطات الصرف للتأكد من مدى كفاءة العمل تحسبا لأي زيادة في معدلات الأمطار ورافقه المهندس أحمد زكى، نائب رئيس الجهاز للمحطات.



وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم تجهيز 8 سيارات لشفط المياه و3 سيارات مدمجة لسحب وشفط وكسح المياه وسيارة مخصصة لطوارئ السيول في حالة الأمطار الغزيرة والتأكد من جاهزية 11 طلمبة رفع بالمحطات.