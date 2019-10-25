الجمعة 25 أكتوبر 2019 الموافق 26 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

محافظات

أمطار غزيرة بالإسكندرية تتسبب فى اشتعال عمود إنارة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:23 ص
جريدة الدستور
أحمد عاشور
طباعة
تعرضت محافظة الإسكندرية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، لهطول أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.

وأصيب سكان شارع الشركة العربية، بمنطقة أبوسليمان، بحي شرق، في الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالذعر بسبب ماس كهربائي فى عمود إنارة بالشارع المذكور، أسفر عن اشتعال النيران بالأسلاك داخل العمود وتناثرت الشظيات على المارة بالطريق العام، بسبب الأمطار وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.

وورد بلاغ لغرفة عمليات حي شرق، بوجود ماس كهربائي بعامود كهرباء، وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق بالإسكندرية إنه تم إبلاغ شبكات سابا باشا لسرعة التعامل مع البلاغ، وجارٍ اتخاذ اللازم للحفاظ على المارة بالطريق العام.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية حدوثا تغيرا مناخيا حادا وعنيفا لوجود منخفض مداري عاصف في حوض البحر المتوسط، مما يتسبب في أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية والسواحل الشمالية والدلتا بكثافة أمطار تتعدى الـ15 مم وسرعة رياح أكثر من 20 عقدة خلال يومي الجمعة والسبت.

من جانبها أهابت محافظة الإسكندرية، أمس الخميس، المواطنين من توخي الحذر خلال الـ48 ساعة القادمة، بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد إعلان وزارة الموارد المائية حالة الطوارئ وتوجيه التحذير لمواطني الإسكندرية، نتيجة وجود ظواهر غير عادية وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها معظم محافظات مصر لمدة ثلاثة أيام قادمة.

وأعلنت المحافظة في بيان لها، عن اتباع الاحتياطات خلال يومي الجمعة والسبت، عدم الخروج إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق، تجنبا لخطر الصعق، عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى الـ 60 كيلو في الساعة والحفاظ على مسافة أمان بين السيارات أكثر من المعتاد، وعدم وقوف سيارات على الشنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأمطار.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة.

وكانت شركة الصرف الصحي قد أعلنت أن نسبة تطهير شنايش الأمطار بلغت بحي منتزه ثان ١٠٠٪، وبحي منتزه أول ٩٤٪، أما حي شرق فقد بلغت نسبة التطهير به ٩٢٪، وحي وسط ٩٤٪، وحي العجمي ٨٠٪، وعن حي غرب فقد بلغت نسبة التطهير ١٠٠٪، وحي الجمرك ١٠٠٪، أما حي العامرية فقد بلغت نسبة التطهير ٨٨٪، وأكد مسئولي الشركة أن جميع المناطق التي بلغت نسبة التطهير بها ١٠٠٪ يتم إعادة تطهيرها مرة أخرى، كما استعرض مسئولي الشركة أعمال تطهير المصبات حيث تم تنفيذ ٦ مصبات مطر على المصرف بطريق رابعة الناصرية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

الآن نقل.. مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر

منذ يوم

دعوى مستعجلة لغلق مكتب BBC بالقاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

غدًا.. انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة

منذ حوالي 14 ساعة

تركى آل الشيخ: انتظروا مفاجآت كبرى

ads

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

image description

الأمطار تغرق شوارع الجيزة

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

الأكثر قراءة

ماذا ستجنى مصر من قمة سوتشى؟.. خبراء يُجيبون

تركى آل الشيخ: انتظروا مفاجآت كبرى

"الوزراء" يرفع حالة الطوارئ للقصوى بالمدن الساحلية والدلتا والقناة وسيناء

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية خلال الـ48 ساعة المقبلة

أيام زمان

بسبب حفلات أم كلثوم في سوريا.. البعض رهن أثاث منزله أو باعه لحضور حفلها

في ذكري مولده.. "شيخ الممثلين" محمد توفيق طلب من الشرطة تعاطي الأفيون لهذا السبب

عبدالسلام النابلسي بملابس سيدة في كواليس "ودعت حبك".. صورة نادرة

"فتاة طائشة".. نور الهدي هربت من المدرسة وذكريات "تكسف" لمدرسها

نجم الساعة

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

الصحة

"المنظار" أفضل علاج للوقاية من سرطان القولون

السعال الديكي يهدد ضعف المناعة

تناول أدوية الضغط ليلا يقي من الأزمات القلبية

اكتشاف مضاد للسرطان في دواء لعلاج أمراض القلب

الرئيس نيوز

المسابقات: إيقاف ساسي وإحالة بن شرقي إلى لجنة الانضباط

البرهان: إدراج السودان في قائمة الإرهاب يهدد نجاح الفترة الانتقالية

علاء عابد يستنكر تصعيد البرلمان الأوروبي ضد الدولة المصرية

كوربين يرفض اقتراح جونسون بإجراء انتخابات برلمانية بريطانية في ديسمبر المقبل

منوعات

بعد فراق 63 عاما.. حبيبان يلتقيان ويتزوجان

"بنات الواحة".. الحوريات يتجلين فى الاحتفال بـ"عيد الحصاد" (صور)

شيماء العناني تحصل الماجستير في "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بتقدير جيد جدا

العدل الأوروبية: فرنسا انتهكت حدود الاتحاد لتلوث الهواء

كشكول

تعليم الجيزة": جهود مكثفة لإنهاء مشروع "الشباك الواحد"

التعليم تكرم مديرة مدرسة بعد تعرضها لإعتداء من قبل ولى أمر

"روح أكتوبر وتحديات الدولة".. ندوة بـ"آداب كفر الشيخ"

تنفيذ 42 فصلاٌ بالعاشر من رمضان لخدمة الإسكان الاجتماعى

إسلام سياسي

"الإرهابية" تقود حملة لاستجداء التعاطف بتقارير مفبركة عن التعذيب فى السجون

مخاوف من وصول "دواعش ألمان" إلى ليبيا

الميلشيات الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها بحق الأكراد - فيديو

القبض على 5 من مقاتلي تنظيم داعش في نينوى


زيت وسكر

النماذج الكاملة لحساب الحد الأدنى للأجور

انفوجراف.. أخطر أمراض تهدد الموظفين وكيفية تجنبها!

ما تفعل إذا كنت تعاني من احتباس الماء في الجسم؟

تعرف على سعر طن الأسمنت في ختام 24 أكتوبر

مقالات الرأي
ماجد حبته
السد والحرب.. لقاء سوتشى
د. إلهام سيف الدولة حمدان
منظومة المجتمع الأخلاقية.. وموقف القوة الناعمة المصرية
د. محمد عفيفي
الأفندى.. والبطيخة!
مدحت بشاى
إنها كنائس قبطية لا غربية
المزيد

الثقافة

تكريم محمود التهامى فى مهرجان مصر الدولى لموسيقى الفرانكو والسياحة

وائل خورشيد يكتب: منطق الكادحين

السبت.. عرض "ميكروباص وزمبلك" بنادي سينما الأطفال

مختار جمعة: الحوار ضرورة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين الأمم

صفحتنا ع الفيس بوك