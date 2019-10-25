أمطار غزيرة بالإسكندرية تتسبب فى اشتعال عمود إنارة

تعرضت محافظة الإسكندرية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، لهطول أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.



وأصيب سكان شارع الشركة العربية، بمنطقة أبوسليمان، بحي شرق، في الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالذعر بسبب ماس كهربائي فى عمود إنارة بالشارع المذكور، أسفر عن اشتعال النيران بالأسلاك داخل العمود وتناثرت الشظيات على المارة بالطريق العام، بسبب الأمطار وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.



وورد بلاغ لغرفة عمليات حي شرق، بوجود ماس كهربائي بعامود كهرباء، وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق بالإسكندرية إنه تم إبلاغ شبكات سابا باشا لسرعة التعامل مع البلاغ، وجارٍ اتخاذ اللازم للحفاظ على المارة بالطريق العام.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية حدوثا تغيرا مناخيا حادا وعنيفا لوجود منخفض مداري عاصف في حوض البحر المتوسط، مما يتسبب في أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية والسواحل الشمالية والدلتا بكثافة أمطار تتعدى الـ15 مم وسرعة رياح أكثر من 20 عقدة خلال يومي الجمعة والسبت.



من جانبها أهابت محافظة الإسكندرية، أمس الخميس، المواطنين من توخي الحذر خلال الـ48 ساعة القادمة، بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد إعلان وزارة الموارد المائية حالة الطوارئ وتوجيه التحذير لمواطني الإسكندرية، نتيجة وجود ظواهر غير عادية وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها معظم محافظات مصر لمدة ثلاثة أيام قادمة.



وأعلنت المحافظة في بيان لها، عن اتباع الاحتياطات خلال يومي الجمعة والسبت، عدم الخروج إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق، تجنبا لخطر الصعق، عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.



وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى الـ 60 كيلو في الساعة والحفاظ على مسافة أمان بين السيارات أكثر من المعتاد، وعدم وقوف سيارات على الشنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأمطار.



وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة.



وكانت شركة الصرف الصحي قد أعلنت أن نسبة تطهير شنايش الأمطار بلغت بحي منتزه ثان ١٠٠٪، وبحي منتزه أول ٩٤٪، أما حي شرق فقد بلغت نسبة التطهير به ٩٢٪، وحي وسط ٩٤٪، وحي العجمي ٨٠٪، وعن حي غرب فقد بلغت نسبة التطهير ١٠٠٪، وحي الجمرك ١٠٠٪، أما حي العامرية فقد بلغت نسبة التطهير ٨٨٪، وأكد مسئولي الشركة أن جميع المناطق التي بلغت نسبة التطهير بها ١٠٠٪ يتم إعادة تطهيرها مرة أخرى، كما استعرض مسئولي الشركة أعمال تطهير المصبات حيث تم تنفيذ ٦ مصبات مطر على المصرف بطريق رابعة الناصرية.