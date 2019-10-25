سقوط المعلمة "حظوظ" بحوزتها كيلو وربع هيروين بالطالبية

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على إحدى أخطر السيدات من تجار المخدرات قبل ترويج أكثر من كيلو وربع هيروين على عملائها بمنطقة الطالبية.



وردت معلومات للنقيب بجاد طارق معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، مفادها قيام "حظوظ. س. م. س" 33 سنة سبق اتهامها في قضية 133242014 جنايات القسم بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذة من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامي.



وفور إخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة إلقاء القبض على المتهمة وتحجيم نشاطها، وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد غراب مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمة.



عثر داخل منزلها على 63 لفافة حصوات مسحوق الهيروين وزنت 1.365 كيلو جرام وميزان حساس وهاتف محمول ومبلغ 32 ألف و500 جنيه مصري.



بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.