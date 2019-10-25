"الأرصاد" تُحذر المواطنين من أمطار اليوم الجمعة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت المقبل.



وأضاف "عبدالعال" في تصريحات لـ"الدستور" قائلًا: "اليوم الجمعة ستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتى حلايب وشلاتين".



وناشد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين في الشارع المصري بعدم التواجد في الأماكن التي ستسقط بها أمطار غزيرة بقدر الإمكان إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك للمتواجدين في محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء؛ حرصًا على سلامة المواطنين ومنعًا للتكدسات المرورية وأيضًا لمساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار.



ونصح السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر لتكوّن الشبورة المائية.