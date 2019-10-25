طوارئ بأكتوبر الجديدة تحسبًا لسقوط الأمطار

أعلن المهندس مجدي يوسف رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، حالة الطوارئ على مدار الـ72 ساعة المقبلة لجميع العاملين بالجهاز، طبقا لتوجيهات الحكومة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى أعلنت عنها أمس.



وتم تشكيل مجموعتي عمل وتوزيعها على نقطتي ارتكاز رئيسية بمنطقة الربوة أكتوبر"ابني بيتك 6 سابقا" ومنطقة الـ800 فدان بمشروع الإسكان الاجتماعي.



وقال "يوسف" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه تم تأمين جميع نقاط الارتكاز بالمعدات المتاحة من خلال الشركات العاملة بالمدينة، فضلا عن أنه تم التنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر لتوفير المعدات اللازمة.



وأوضح "رئيس الجهاز" أن مجموعات العمل بكل نقطة تقوم بتمشيط المحاور والقطاعات بصفة مستمرة، والتوجه الى البلاغات بشكل فوري والعودة بعد انتهاء التعامل وذلك من خلال غرفة عمليات، لافتًا إلى أنه تم غلق المياه بجميع مخارج ري المسطحات الخضراء بالمدينة لتقليل تصرفات المياه وذلك خلال فترة الطوارئ.



وأعلن "رئيس الجهاز" أنه تم مراجعة بلاعات الصرف للتأكد من عدم وجود انسداد وذلك لاستيعاب مياه صرف الأمطار حال تواجدها وتم مراجعة كافة بلاعات صرف الأمطار وتجهيزها.



وأضاف أنه يتم التأكد من تفريغ البيارات بشكل مستمر تحسبا لأي أمطار وذلك لاستيعابها وضخها إلى محطات المعالجة، فضلا عن أنه تم توفير مولد كهربائي للتشغيل العاجل في حال انقطاع التيار الكهربائي.



وأفاد بأنه تم التنسيق مع شركة جنوب توزيع الكهرباء لتوفير مولدات، تحسبا لأي أعطال طارئة، بالتنسيق مع رئيس قطاع الشبكات، بالإضافة إلى أنه في حالة وجود سيول خلال أوقات الاستهلاك سيتم تحفيف المياه وذلك لاستيعاب مياه السيول من خلال شبكات ومحطات الصرف بما يتوافق مع معدلات هطول الأمطار.