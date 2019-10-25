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حوادث

إحالة ملف "فتاة العياط" لمحكمة الجيزة لتحديد جلسة محاكمتها

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:17 ص
فتاة العياط
فتاة العياط
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أرسلت محكمة العياط ملف قضية "فتاة العياط"، المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها في صحراء العياط لمحكمة الجيزة تمهيدًا لتحديد جلسة عاجلة للمتهمة أمام محكمة الطفل خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك بعد تقرير الطب الشرعي، الذي أكد أن الفتاة كانت بمفردها لحظة ارتكاب الواقعة، وأنها تخلصت من الشاب دفاعًا عن نفسها.

وتسلمت نيابة العياط قبل يومين تقرير مصلحة الطب الشرعي، في قضية "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق ميكروباص في صحراء العياط، حيث أثبت أن الأداة التي استخدمت في الواقعة هي السكين التي تحفظت عليها النيابة، ما يثبت عدم تواجد أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة.

وروت الفتاة الحادث أمام نيابة العياط فتم استدعاء صديقها للتأكد من روايتها، والذي اعترف أن المجني عليه صديقه، وأنهما وصديق ثالث اتفقوا فيما بينهم على استدراج الفتاة ومحاولة السائق القتيل معاشرتها جنسيًا، قائلا: "كانت قعدة شباب وحكيت للقتيل عن صاحبتي فطمع فيها، قلت له حلال عليك فخططت لاستدراجها، وأنا اللي ألفت الحكاية كلها عشان تيجي لحد عنده".

وأكدت في أقوالها أنها أثناء تنزهها مع شاب تربطها به علاقة عاطفية بحديقة الحيوان وكان برفقته صديق له، اختفى منها وسط الزحام وظلت فترة طويلة تبحث عنه واتصلت به هاتفيًا عدة مرات، حتى أجابها شخص وأخبرها بأنه عثر على ذلك الهاتف وطلب منها الذهاب لأخذه منه.

واستكملت كلامها: بالفعل ذهبت إليه في المكان الذي حدده بإحدى قرى العياط، ولكنه فاجأها بأن الهاتف ليس بحوزته، وأن مالكه حضر وأخذه منه ثم طلب توصيلها إلى الطريق الصحراوي حتى تستقل إحدى السيارات العائدة إلى الفيوم فوافقت، ولكنه تعمق إلى أحد المدقات الجبلية وعرض عليها ممارسة الرذيلة معه، إلا أنها نهرته ورفضت وطلبت منه إخراجها من المنطقة الجبلية ففاجأها بتهديدها بسكين.

فكرت الطفلة سريعا لاتقاء شره وعدم مقاومته حتى لا يتعدى عليها بالسكين أو يغتصبها عنوة، فادعت موافقتها على طلبه وطلبت منه النزول من السيارة الميكروباص، وبالفعل نزل السائق وبدأ في خلع ملابسه واتجه ناحية بابها وفتحه، وما إن بدأ في جذبه والاقتراب من جسدها كانت تحمل السكين الذي هددها به في يدها وغرسته في رقبته، فلاحقها ثم طعنته مرة أخرى، واستمر الأمر لعدة دقائق يلاحقها وتطعنه طعنة وهو مستمر في مطاردتها رغم نزيفه وجسده الغارق بالدماء، حتى أحدث خدوشًا بوجهها وذراعيها أثناء محاولته جذبها عنوة، وعلى بعد 15 متر من السيارة سقط قتيلًا بعدما سددت له 13 طعنة.
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