بلاغ للنيابة الإدارية ضد مسئولين بعد مصرع طفلة صعقا بالكهرباء بالشرقية

تقدم عدد من أهالي مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ببلاغ رسمي إلى النيابة الإدارية ضد عدد من كبار المسئولين بالمدينة.



و اتهم المبلغون كلًا من: رئيس جهاز المدينة، ومدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤول الكهرباء بالمدينة، بالتسبب في مصرع طفلة صعقًا أثناء مرورها بجانب أحد أعمدة الإنارة "دون غطاء عازل" بالحي الرابع عشر أثناء هطول الأمطار الثلاثاء الماضي.



وجاء نص الشكوى التي تقدم بها المحامي بهاء الدين كامل مشفوعة بتوقيعات من عدد من أهالي المدينة، على النحو التالي: "حال ترك المشكو في حقهما أحد أعمدة الإنارة دون غطاء عازل ما يعرض حياة الأطفال للخطر أثناء وبعد هطول الأمطار وترك بالوعات الصرف الصحي دون غطاء".



و في يوم الثلاثاء الماضي لقيت الطفلة «مروة صادق عبد المجيد» 9 سنوات ومقيمة بالحي الرابع عشر، مصرعها بعد معاناة لأكثر من 15 دقيقة ولم تجد من ينقذها أثناء مرورها بجانب أحد أعمدة الإنارة المنزوع عنها الغطاء العازل لحظة هطول الأمطار ولم يتحرك أحد من المذكورين عاليه "الأول والثالث" وبما تقدم نطالب بمحاسبة المقصرين نتيجة هذا الإخلال بما تفرضه القوانين واللوائح على المشكو في حقهما".



كان اللواء اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد ورود بلاغًا للمقدم طارق عبدالمنعم سلام مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد مصرع طفلة؛ إثر إصابتها بصعق كهربائي تعرضت له نتيجة ملامستها عمود إنارة بالقرب من مسكن أسرتها.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.