كراسنودار الروسي يعود من تركيا بالنقاط الثلاث في الدوري الأوروبي

حقق كراسنودار الروسي فوزا ثمينا على مضيفه طرابزون التركي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة الدوري الأوروبي.



وسجل ثنائية كراسنودار كل من السويدي ماركوس بيرغ والهولندي توني فيلينا في الدقيقتين 49 و90+2 على الترتيب.



وبهذا الفوز، حصد كراسنودار أول ثلاث نقاط في البطولة بعد هزيمتين متتاليتين، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة التي يتصدرها بازل السويسري (7 نقاط)، بعد فوزه في المباراة الثانية في المجموعة على خيتافي الإسباني صاحب الـ6 نقاط والذي تراجع للمركز الثاني، فيما تجمد رصيد طرابزون عند نقطة يتيمة في ذيل الترتيب.