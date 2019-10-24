"سكاي نيوز" تتعاقد مع لبنى الخولي

تعاقدت قناة "سكاي نيوز عربية"، مع الإعلامية لبنى الخولي، التي كانت تعمل في قناة "أون لايف".



وخاضت الخولي، تجربة طويلة في قناة "أون لايف"، تألقت وقدمت عملا إعلاميا هاما.



وعملت الخولي، في عدد من القنوات الدولية منها قنوات سورية وليبية والقنوات المصرية أخرها أون لايف التي انتقلت منها إلى سكاي نيوز، كما عملت بعدد من الصحف المصرية والعربية، ومن ضمنها الإذاعة الروسية سبوتنيك.



وحاورت العديد من الشخصيات المهمة والوزراء، كما تعد واحدة من الأصوات المميزة في الأداء الخبري وتمتلك قدرة كبيرة على الحوار.

