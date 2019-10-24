الإحصاء يعلن تكاليف العلاج على نفقة الدولة في سبتمبر 2019

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تضاعف إجمالي تكاليف العلاج على نفقة الدولة بالخارج لـ 416 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي مقابل 91 ألف جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2018.



وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن تكاليف العلاج علي نفقة الدولة في الداخل قد سجل تراجعًا إلي حدود 868.7 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر من عام 2019 مقابل 930.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.



ويعد العلاج علي نفقة الدولة أحد إجراءات الحماية الإجتماعية التي يحق الحصول عليها بشرط أن يكون طالب الخدمة مواطن مصري الجنسية، وألا يتمتع بمظلة تأمينية (ليس لديه تأمين صحي) أو المواطن الغير قادر على تكاليف العلاج.