"مياه الغربية" ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أفرعها

أصدر السيد المهندس عادل عطية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، تعليماته لرؤساء فروع الشركة برفع درجة الاستعداد اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الخميس وحتى الجمعة مساء.



وشدد رئيس شركة المياه على رؤساء الفروع التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء بدائرة المحافظة وتوزيع سيارات الكسح في أماكن تجمعات المياه من الآن نظرا لتوقعات الأرصاد بتعرض منطقة الدلتا موجة شديدة مساء اليوم وغدا.



وكشف أنه تم تنفيذ التعليمات حتى الآن من قبل رؤساء الأفرع بتوزيع فرق الطوارئ وتمركزها بأماكن تجمع مياه الأمطار للتعامل الفورى لشفط المياه الناتجة من الأمطار.