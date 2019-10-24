أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية منذ قليل، هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، سبقتها موجة رعدية.



كما شهدت الشوارع الرئيسية بالمحافظة، تعطل في حركة المرور، بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المدينة الساحلية.



وحذرت محافظة الإسكندرية، في بيان لها اليوم الخميس، المواطنين من توخي الحذر خلال الـ48 ساعة القادمة بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد إعلان وزارة الموارد المائية حالة الطوارئ وتوجيه التحذير لمواطني الإسكندرية، نتيجة وجود ظواهر غير عادية وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها معظم محافظات مصر لمدة ثلاث أيام قادمة.



كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حدوث تغير مناخي حاد وعنيف لوجود منخفض مداري عاصف في حوض البحر المتوسط مما يتسبب في أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية والسواحل الشمالية والدلتا بكثافة أمطار تتعدى الـ15 مم وسرعة رياح أكثر من 20 عقدة خلال يومي الجمعة والسبت.