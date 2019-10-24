رامي رضوان مازحاً: "المصريين السبب في اللي بيحصل بالطقس"

قال الإعلامي رامي رضوان، إن ما يحدث بالطقس في مصر، المصريون هم السبب فيه.



وأضاف "راضوان " مازحا خلال تقديم برنامج "مساء DMC"، أن المصريين عندما يأتي فصل الصيف، فإنهم يتغزلون بالشتاء ويبدون استياءهم من الصيف وعندما يأتي الشتاء، يظهر محبوا الصيف، متابعا: "لدرجة إن إحنا بقينا عايشين في خلاط طقس حر وبرد وشتا وتراب وشمس".



وحذر رامي رضوان من طقس غد الجمعة، قائلا: "بكرة هيكون فيه موجة مطر شديدة".

