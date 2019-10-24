فاروق الباز: القدر اختار لي كلية لا أرغبها حتى أصبحت عظيما

قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، إن حلمه ورغبته كان أن يدخل كلية الطب، وبالتحديد قسم الجراحة، ولكنه دخل كلية "علوم"، ولم يكن يرغب فيها، ولم يكن يعلم شيئًا عنها.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "عندما سألت عن مواد الكلية قالوا لي يوجد بها كيمياء ورياضة وأحياء وجولوجيا، وعرفت أنهم يذهبون للجبل في رحلات كشفية وكنت ضمن فريق الكشافة في المدرسة وأحب الرحلات الاسكتشافية ولهذا السبب أحببت الجامعة وتفوقت فيها".



وتابع: "لو كنت دخلت الطب كنت سأكون دكتور هايل، ولكن لم أستطع دخول كلية الطب ودخلت علوم وعملت جولوجي، وقلبت من قدري شيئًا عظيمًا".



