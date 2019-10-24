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الثقافة

وائل خورشيد يكتب: منطق الكادحين

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:57 م
وائل خورشيد
وائل خورشيد
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الكادحون في رحلة هروب دائم. هروب من الجوع، المرض، العوز، الضعف، الرغبة، الاحتياج لشيء ما، التفكير، الأمل، الخيال..

هم كذلك نعم، ولكن لهذا فائدة أيضا!

كنت في طريقي إلى العمل صباحا، الناس بين الحياة والنوم، وأنا أقدم ساق وأؤخر الأخرى لربما ينتهي العالم وأعود للسرير، بمعنى آخر، بين النوم والنوم. في نفس التوقيت، التقطت أذني اليمني التي كانت تتثاقب، صوت رجل نشيط يمر جواري، يصحب طفل صغير، ابنه كما بدا، ولم أسمع منه سوى تلك العبارات 'لازم تشتغل وتتعب، عشان تحس بلذة الألم'. هو منطق الكادحين بالطبع، ومنطق الحياة بالأساس، فهي ليست المكان المثالي للمرح.

العبارات دارت في ذهني وركضت، وضخ القلب الدماء في عروقي، بينما كان عقلي يحاول إزالة شبكة العنكبوت التي خلفها النوم فوق عقلي لأستوعب ما يقول. في بادئ الأمر تعجبت جدا، مازال عقلي الناعس سطحي جدا على أن يفهم المعنى، وما هي إلا خطوات مشيتها، وبدأت أتفهم الأمر.

هو كادح.. بالطبع هو كذلك، وإلا لما كان بدأ يعلم ابنه هذا من البداية، ولكن منطقه يمنحه شيء جميل، الأمور تعتمد على طريقة نظرتنا دوما الحياة، فإذا رأينا الديك الرومي قرص فلافل، فلن يغير هذا من سعره المرتفع شيئا، وإذا تعاملت مع الحياة بعدم اكتراث تام، لن تشعر بجمال بعض التفاصيل العرضية التي تفعلها كل يوم. أنا مثلا أحب يوميا بين وقت وآخر أن أجلس وحدي أشرب القهوة وأدخن وأسرح بعيدا هناك عند ما أحلامي.

ماذا كان يقول الرجل!
كان يتحدث عن لذة الألم، حينما تسعى وتكد وتعمل، ثم تجني نتيجة ما صنعت، فتعود لمنزلك تجلس مستريحا، ليس لأن الأريكة أمريكية الصنع، ولكن لأنك أنت أحسنت الصنع، لقد بذلت طاقتك فيما ينفع، والآن وقت راحة، راحة نفسية قبل جسدية، حينما تشد جسمك لتدع فرصة للأوكسجين لكي ينطلق داخل ممرات جسدك، وتضع رأسك على شيء مريح، وتنظر من حولك على ما بنيت بما صنعت، ستعرف وقتها لذة الألم، الوقت الذي تجني فيه ما حصدت هو الحياة بعينها، هو وقت يخبرك فيه العالم أن لك قيمة.

بالقدر الذي تريد.. تدفع، هكذا الأمر ببساطة، لا شيء مجانيّ في هذا العالم. لا يوجد بطاقات خصومات، أو نقاط تحصل عليها بعد تحقيقك رقم معين، عليك أن تدفع طوال الوقت، وحينما لا تملك شيئًا، يُفَضَل أن لا تحتاج أيضًا، لأنك لن تُحصِّل سوى رغبات قاتلة.

إذا جربت أوقات الراحة التامة، حيث لا شيء تفعله، فقط تستيقظ وتنام، وتصحو فتأكل وتنام، ستفهم ما أعنيه. لن تشعر برغبة في النوم، ولن تشعر بلذته، ولن تشعر بالسعادة، بل بالاكتئاب، لأنك أنت نفسك قبل الجميع، تعرف أن ليس لك أية قيمة. لا يوجد ما يوازن هذا الفراغ.

الميزان المختل لا يعطي نتيجة سليمة أبدا

عليك أن تشعر بالألم بشدة، عليك أن تقترب من الانهيار، وأن تشم رائحة دمائك تحترق، وعقلك ينهار، حتى إذا جاء وقت السبع الثمان، تعرف القيمة، وتكون حواسك معدة جيدا وجاهزة لتذوق السعادة.
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