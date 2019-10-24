تيمور دويدار: مصر البوابة الرئيسية للاستثمار في أفريقيا

قال تيمور دويدار، المتخصص في الشأن الروسي، إن القمة الروسية الإفريقية تعتبر أول مُحاولة جدية كبيرة من قبل موسكو تجاه القارة الإفريقية بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي مصر.



وأضاف "دويدار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، أن المهمة الرئيسية هي إيجاد فرص توظيف التكنولوجيا الروسية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك إمكانية توظيف هذه التكنولوجيا في الطاقة النووية المدنية، فضلا عن الصناعات التي ستقام في المنطقة الاقتصادية.



وأوضح المتخصص في الشأن الروسي، أنه يوجد اهتمام من القيادة الروسية للاستثمار في أفريقيا وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع القارة الافريقية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، كما يرون المستثمرون الروس فرص استثمارية واعدة متمثلة في قطاع الطاقة البديلة والقطاع النووي، وقطاع المقاولات، مؤكدا أن مصر تعتبر البوابة الرئيسية للدخول إلى السوق الإفريقية.



