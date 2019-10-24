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حوادث

تفاصيل قتل سائق لإمام مسجد في البدرشين

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندي حمدي
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نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط المتهم بقتل إمام مسجد بمنطقة البدرشين، بسبب خلافات الجيرة.

وتلقت الأجهزة بلاغا من مستشفي القصر العيني، بوصول أحمد م ٤٤ سنة إمام مسجد مصاب بجروح طعنية وقطعية، وتوفى فور وصوله للمستشفي.

وعلى الفور شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات التي أجريت بإشراف العقيد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، عن أن خلافات الجيرة وراء الواقعة، ونشبت مشادة كلامية بين المجني عليه ومحمود فارس ٣٠ سنة سائق "جاره" تطورت إلى مشاجرة أخرج خلالها المتهم خلالها سكينا وسدد عدة طعنات للمجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت فرق المباحث برئاسة المقدم هانى عكاشة رئيس مباحث البدرشين، في ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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