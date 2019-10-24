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حلمي عبدالباقي: شطب 16 مطرب مهرجانات من "الموسيقيين" لمواجهة الإسفاف

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:49 م
الفنان حلمي عبدالباقي
الفنان حلمي عبدالباقي
سناء إسماعيل
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علق الفنان حلمي عبدالباقي، رئيس لجنة الخدمات بنقابة المهن الموسيقية، على قرار النقابة بحظر 16 مطربًا من مطربي المهرجانات والحبس للمخالفين بينهم بيكا ووزة ومطرية، مؤكدًا أن مصر هي أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، مصر احتضنت نجوم كبيرة جدًا في عالم الفن وهي القامة الكبيرة على مستوى الوطن العربي وأي حد كانت نقطة انطلاقه من مصر وفي الأخر نصل لهذه الدرجة، فأنا كرجل مصري مستغرب جدًا على الوضع الفني في مصر.

وتابع، المسألة ليس علاقة بأكل العيش، وإنما الموضوع لا بد من تقنينه، حتى لا يخرج أحد يغني كلمات مسيئة تدخل كل البيوت، وبعدها يقول أنا بجيب أرقام خيالية، مؤكدًا أن نسبة المشاهدات ليست عنوان للنجاح، مؤكدًا أن الآن كل ما هو شاذ ومسف نجد الناس كلها تشاهده.

وأكد أن الملحن محمد علي سليمان، قال في اللجنة الماضية: "اللي عايزين تعملوه اعملوه لكن أنا لا أستطيع إضافة شخص لا يعرف الغناء".

وعن استحداث شعبة داخل النقابة تضم مطربي المهرجانات، قال: "إن الفنان هاني شاكر، كان يفكر في إنشاء قسم وتقوم النقابة بتقنينه واختيار كلمات مناسبة للأغاني، ومن يخرج عنها يتم شطبه، ولكن موضوع حمو بيكا، جاء وقضى على الفكرة واذا تم تنفيذها في الوقت الحالي سيقولون أه خافوا".
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